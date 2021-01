Una vita, l’attrice sulla sedia a rotelle: la foto di Cayetana ha preoccupato i fan (Di sabato 30 gennaio 2021) cateyana sara miguel -solonotizie24Paura per Sara Miguel, attrice della serie Una vita volto di Cayetena, ha messo in allarme i fan. Si tratta di un’immagine inedita, che l’attrice ha voluto condividere con il popolo del web e gli utenti e nella quale si mostra seduta su una sedia a rotelle, scopriamo insieme cos’è successo. Nel corso degli ultimi anni sono state diverse le serie che hanno riscosso un grandissimo successo nel pomeriggio di Canale 5, incantando il pubblico da casa con le loro storie. La prima serie evento a cui facciamo riferimento è Il segreto che, anni dopo la messa in onda della prima puntata sta per volgere al termine, ma insieme a questa ecco che troviamo anche Una vita. Lo sceneggiato in questione, infatti, ha appassionato subito i telespettatori con il racconto intrigante della ... Leggi su solonotizie24 (Di sabato 30 gennaio 2021) cateyana sara miguel -solonotizie24Paura per Sara Miguel, attrice della serie Unavolto di Cayetena, ha messo in allarme i fan. Si tratta di un’immagine inedita, cheha voluto condividere con il popolo del web e gli utenti e nella quale si mostra seduta su una, scopriamo insieme cos’è successo. Nel corso degli ultimi anni sono state diverse le serie che hanno riscosso un grandissimo successo nel pomeriggio di Canale 5, incantando il pubblico da casa con le loro storie. La prima serie evento a cui facciamo riferimento è Il segreto che, anni dopo la messa in onda della prima puntata sta per volgere al termine, ma insieme a questa ecco che troviamo anche Una. Lo sceneggiato in questione, infatti, ha appassionato subito i telespettatori con il racconto intrigante della ...

pdnetwork : Un'offesa alla Memoria, alla Costituzione, a chi fu sterminato, a chi diede la vita per consentire a tutte e a tutt… - rulajebreal : “Non riesco a respirare” sono le ultime parole di J. Khashoggi ucciso e fatto a pezzi dal regime Saudita. “Esattame… - stanzaselvaggia : Sulla carrozza del treno che mi sta riportando a Milano, tra suonerie al massimo e un casino assurdo, c’è una tizia… - apmojita : - gli avete messo in bocca parole che non ha MAI pronunciato. Voi, che lo avete attaccato in massa per un fatto che… - Andrea0606061 : @BiologiScienza Vada il caro Rizzi a parlare con i ciechi e dire 'mi dispiace, devi rimanere cieco a vita perché pe… -