Una Vita cancellata in Spagna, dopo Il Segreto chiude l'altra soap di Aurora Guerra: il motivo (Di sabato 30 gennaio 2021) Una Vita chiude in Spagna dopo sei anni Arriva una notizia che certamente non farà piacere a tutti i fan italiani e non della soap opera Una Vita. A quanto pare dobbiamo dire addio a Calle Acacias e a tutti i personaggi che vi abitano. Sono trascorsi solo sei anni dal primo episodio, la serie tv iberica Acacias 38, conosciuta dal pubblico di Canale 5 con il titolo Una Vita. Ora invece, è stata definitivamente cancellata dai palinsesti di La 1, emittente spagnola che la trasmette dal primo giorno di programmazione. Per questo motivo ogni storyline arriverà al termine, naturalmente in Spagna, nei prossimi mesi. Una notizia, arrivata come un fulmine a ciel sereno, che ha lasciato a bocca aperta e ovviamente delusi tutti i ...

