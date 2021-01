Una Vita | anticipazioni 31 gennaio | sospetti e tradimenti

Leggi su ultimora.news

(Di sabato 30 gennaio 2021) Una, dopo la consueta pausa del sabato per fare posto ad Amici, tornerà domenica 31su Canale 5 alle ore 15,56 con una puntata imperdibile, come attestano le. Innanzitutto, si assisterà al confronto tra Marcia e Felipe, che dopo l'arrivo di Santiago ad Acacias non riescono a rassegnarsi alla fine della loro storia d'amore. L'avvocato, infatti, da quando ha annullato le nozze con la brasiliana sembra un'anima in pena, mentre la giovane non riesce nemmeno ad avere rapporti con il legittimo coniuge. Dunque, esasperati dalla situazione e sempre più innamorati, i due decideranno di iniziare una relazione clandestina che ribalterà completamente la loro esistenza. Felipe, infatti, tornerà a mostrarsi allegro e sorridente agli occhi di tutti e questo susciterà idi Genoveva che non potrà ...