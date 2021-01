Una Vita, anticipazioni 31 gennaio: Felipe e Marcia riprendono a vedersi, Genoveva sospettosa (Di sabato 30 gennaio 2021) Una Vita, anticipazioni 31 gennaio: ecco cosa vedremo domenica. Una Vita, anticipazioni 31 gennaio: Susana rifiuta un invito di Armando Dopo che Armando le ha detto di essere divorziato, Susana rifiuta decisamente a malincuore un invito dell’ex diplomatico ad uscire con lui, preferendo recarsi al ristorante con un celebre stilista parigino. Tra l’ex sarta e Caballero è finita? Cinta comincia a spazientirsi con Carchano Cinta inizia a stancarsi della sua esperienza al cinematografo, perché non le è ancora chiara la sua parte (ma non è colpa sua!). Chiede ancora ad Alfonso Carchano il copione, ma ancora una volta il regista non vuole darglielo, anzi si arrabbia, accusando la figlia di Bellita e José di abusare del suo tempo. In seguito esige che la Dominiguez litighi per finta con una ... Leggi su pianetadonne.blog (Di sabato 30 gennaio 2021) Una31: ecco cosa vedremo domenica. Una31: Susana rifiuta un invito di Armando Dopo che Armando le ha detto di essere divorziato, Susana rifiuta decisamente a malincuore un invito dell’ex diplomatico ad uscire con lui, preferendo recarsi al ristorante con un celebre stilista parigino. Tra l’ex sarta e Caballero è finita? Cinta comincia a spazientirsi con Carchano Cinta inizia a stancarsi della sua esperienza al cinematografo, perché non le è ancora chiara la sua parte (ma non è colpa sua!). Chiede ancora ad Alfonso Carchano il copione, ma ancora una volta il regista non vuole darglielo, anzi si arrabbia, accusando la figlia di Bellita e José di abusare del suo tempo. In seguito esige che la Dominiguez litighi per finta con una ...

