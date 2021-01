Una legge della Repubblica Ceca per promuovere i prodotti locali fa infuriare l’Ue (Di sabato 30 gennaio 2021) Roma, 30 gen – Pur essendo parte dell’Unione Europea, la Repubblica Ceca non ha problemi a violare i diktat di Bruxelles per promuovere i suoi interessi. Gli esempi in tal senso si sprecano. Pensiamo al fatto che, pur essendo formalmente obbligata ad adottare (prima o dopo) l’euro, Praga non ha al momento la benché minima intenzione di abbandonare la propria valuta nazionale. Una scelta motivata dal fatto di voler difendere la sua sovranità monetaria, al pari di quella per cui il governo boemo si è rifiutato – insieme ai Paesi del cosiddetto “Gruppo di Visegrad” di cui essa stessa fa parte insieme a Polonia, Ungheria e Slovacchia – di accogliere quote di sedicenti “rifugiati” così come richiesto da Bruxelles. Una legge per promuovere i prodotti alimentari ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 30 gennaio 2021) Roma, 30 gen – Pur essendo parte dell’Unione Europea, lanon ha problemi a violare i diktat di Bruxelles peri suoi interessi. Gli esempi in tal senso si sprecano. Pensiamo al fatto che, pur essendo formalmente obbligata ad adottare (prima o dopo) l’euro, Praga non ha al momento la benché minima intenzione di abbandonare la propria valuta nazionale. Una scelta motivata dal fatto di voler difendere la sua sovranità monetaria, al pari di quella per cui il governo boemo si è rifiutato – insieme ai Paesi del cosiddetto “Gruppo di Visegrad” di cui essa stessa fa parte insieme a Polonia, Ungheria e Slovacchia – di accogliere quote di sedicenti “rifugiati” così come richiesto da Bruxelles. Unaperalimentari ...

SergioCosta_min : Via la #plastica dalle nostre acque. Grazie all'accordo con Castalia avremo una flotta di imbarcazioni in tutta Ita… - Corriere : Corte costituzionale: «Serve una legge per riconoscere i figli delle coppie dello stesso sesso» - AnnalisaChirico : 'La contraddizione, o la grande ipocrisia, di un governo che produce una raffica di decreti legge, ma poi non adott… - ienapriski : @CesareOrtis @AMorelliMilano Vuoi tornare a votare col Rosatellum? I potentati locali vi tengono uniti lo so. L'inc… - pemar2 : @ProvenSimon Non è ridicolo.Anche Thomas Jefferson diceva che se una legge è ingiusta,i cittadini hanno non solo il… -