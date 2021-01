Ufficiale: il giovane Capanni lascia il Milan e vola in Spagna. Prestito al Racing Santander (Di sabato 30 gennaio 2021) Sul proprio sito Ufficiale il Milan ha annunciato la cessione in Prestito del giovane attaccante brasiliano Luan Capanni. Questo il comunicato del club: “AC Milan comunica di aver ceduto a titolo temporaneo le prestazioni sportive del calciatore Luan Capanni al Real Racing Club de Santander. Il Club augura a Luan il meglio per il prosieguo della Stagione Sportiva“. Foto: Globoesporte L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 30 gennaio 2021) Sul proprio sitoilha annunciato la cessione indelattaccante brasiliano Luan. Questo il comunicato del club: “ACcomunica di aver ceduto a titolo temporaneo le prestazioni sportive del calciatore Luanal RealClub de. Il Club augura a Luan il meglio per il prosieguo della Stagione Sportiva“. Foto: Globoesporte L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

