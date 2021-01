Udinese | ufficiale il rinnovo di Deulofeu

(Di sabato 30 gennaio 2021) L'si muove sul mercato e acquista a titolo definitivo Gerard. L'ex calciatore di Milan ed Everton è approdato ad Udine in estate dal Wataford:"Calcio è lieta di comunicare l’acquisto a titolo definitivo di Gerarddal Watford Fc. L’attaccante spagnolo ex Milan e Barcellona, arrivato lo scorso ottobre con la formula del prestito, sottoscrive ora un contratto che lo legherà al club fino al 30 giugno 2024.Calcio e Gerard proseguiranno così, con grande soddisfazione, il percorso iniziato negli scorsi mesi con l’auspicio di condividere insieme grandi traguardi". ITA Sport Press.

Gerard Deulofeu entra a far parte a titolo definitivo della rosa dell'Udinese. La società ha infatti comunicato l'acquisto del giocatore dal Watford. L'attaccante spagnolo ex Milan e Barcellona, arrivato lo scorso ottobre con la formula del prestito, sottoscrive ora un contratto che lo legherà al club fino al 30 giugno 2024.