Tutto quello che c’è da sapere su Clubhouse | il social-audio del momento

Leggi su nextquotidiano

(Di sabato 30 gennaio 2021) Si chiama, ha circa un anno di vita, già due milioni di utenti e un valore stimato di oltre un miliardo di dollari. È il nuovonetwork della Silicon Valley e ha due particolarità. La prima: le interazioni sono solo vocali e istantanee (in sostanza in diretta); la seconda: non basta fare il download, ma bisogna essere invitati da un utente già iscritto per entrare a far parte della piattaforma. Per ora l’app è disponibile solo in inglese e solo per iPhone (presto arriverà anche su Google Play), ma gli obiettivi dei due fondatori – l’imprenditore americano Paul Davison e l’ex ingegnere Google Rohan Seth – sono ambiziosi: far arrivareinil mondo e in diverse lingue. Come iscriversi Il primo ostacolo: a differenza degli altrinetwork, si può effettuare il download ...