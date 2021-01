Turismo in Toscana: oltre 6 milioni per il piano operativo 2021 (Di sabato 30 gennaio 2021) La Toscana è ancora un luogo forse troppo da vedere e troppo poco visitato alla ricerca invece di cose che vi accadono. La sfida per il Turismo che verrà è anche questa. “Quella di far percepire la Toscana come un luogo da vivere, dove l’esperienza è la prima motivazione” anticipa l’assessore al Turismo Leonardo Marras. Una cosa è certa: il Turismo rimane, nei piani della giunta regionale, une elemento fondamentale su cui costruire la ripresa economica. “Non sono tra coloro che dicono di non considerarlo per il nostro futuro – commenta il presidente della Toscana, Eugenio Giani – . Ci crediamo invece a tal punto che per il piano 2021 anziché solo 4 milioni di euro, che era la prima previsione, ho voluto che la risorse stanziate ... Leggi su laprimapagina (Di sabato 30 gennaio 2021) Laè ancora un luogo forse troppo da vedere e troppo poco visitato alla ricerca invece di cose che vi accadono. La sfida per ilche verrà è anche questa. “Quella di far percepire lacome un luogo da vivere, dove l’esperienza è la prima motivazione” anticipa l’assessore alLeonardo Marras. Una cosa è certa: ilrimane, nei piani della giunta regionale, une elemento fondamentale su cui costruire la ripresa economica. “Non sono tra coloro che dicono di non considerarlo per il nostro futuro – commenta il presidente della, Eugenio Giani – . Ci crediamo invece a tal punto che per ilanziché solo 4di euro, che era la prima previsione, ho voluto che la risorse stanziate ...

