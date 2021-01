“Trump? È un nostro uomo da 40 anni” | la rivelazione di un ex agente del Kgb

(Di sabato 30 gennaio 2021) Per 40i servizi segreti russi hanno coltivato rapporti con Donald, che da presidente degli Stati Uniti sarebbe stato condizionato, nelle sue scelte, dai legami col Cremlino. A sostenerlo è Yuri Shvets, ex spia del Kgb che ha operato a Washington negliOttanta, ed è la principale fonte del nuovo libro del giornalista Craig Unger, intitolato American Kompromat. Secondo Shvets,veniva considerato un “asset” dell’intelligence russa. “È un esempio di come le persone venivano reclutate quando erano studenti e poi arrivavano a posizioni importanti, qualcosa del genere è successa con”, ha detto l’ex, ora 67enne, in un’intervista al Guardian. “Non c’era un grande piano di far sviluppare questo tizio che 40dopo sarebbe diventato ...

In realtà,ha superamento ampiamente in passato, soprattutto quando era presidente il limite dei 21 giorni. "Ilavvocato sta analizzando la questione - ha dichiarato il manager di Palm ...Il richiamo a un più consistente sforzo dei partner non era una mania di, è una costante ... certo da non ignorare per le potenzialità diinteresse ma da contenere e disciplinare con ...WASHINGTON - La città di Palm Beach discuterà nella prossima riunione del consiglio comunale i termini legali della residenza di Donald Trump nel suo club di Mar-a-Lago. È quanto ha dichiarato il "cit ...Alcune clausole prevedono che Trump non possa trascorrere più di 21 giorni nella sua residenza di Mar a Lago. Molti cittadini non sono entusiasti del suo trasferimento ...