Tragedia nel mondo della musica: muore a soli 34 anni (Di domenica 31 gennaio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Ancora un lutto nel mondo della musica. Scompare infatti a soli 34 anni una vera pioniera del pop elettronico sperimentale. Dopo la scomparsa del co-fondatore e del chitarrista degli Animals, la musica è costretta a fare i conti ancora con un altro grandissimo lutto e gravissima perdita in queste ultime ore. Quella che è accaduta Leggi su youmovies (Di domenica 31 gennaio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Ancora un lutto nel. Scompare infatti a34una vera pioniera del pop elettronico sperimentale. Dopo la scomparsa del co-fondatore e del chitarrista degli Animals, laè costretta a fare i conti ancora con un altro grandissimo lutto e gravissima perdita in queste ultime ore. Quella che è accaduta

VincenzoDeLuca : Rinnoviamo tutta la nostra vicinanza alla comunità ebraica e ricordiamo la più grande tragedia del secolo scorso, l… - gustomela : @creuscher Se provo a guardare nel passato anche lontano non c'è epoca, in Italia, dove farsa e tragedia non siano… - visionsofgideo4 : RT @SaraStampacchia: Segnalo, fra gli altri, il vergognoso e inaccettabile lessico de il @Corriere della Sera nel descrivere la tragedia di… - francy04598976 : RT @releone1985: Ennesima tragedia nel mio paese natale. Padre uccide moglie e figlio e poi vuole togliersi la vita. Senza parole. - dumbo54 : RT @mgmaglie: Leggo dati del Wall Street Journal e del Fondo Monetario Internazionale sulla tragedia del PIL italiano, e Toninelli sbrocca.… -