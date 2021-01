Torino | Bremer esalta Nicola | «Così mi ha fatto sentire importante»

(Di sabato 30 gennaio 2021): il difensore brasiliano parla del nuovo tecnico delche ha regalato due punti in due gara ai granta. Ecco le parole del difensore granata rilasciate aChannel sul nuovo tecnico dopo il pareggio contro la Fiorentina. Due punti in due gare per il tecnico che ha sostituito Giampaolo. «Questo mister è bravo. Mi ha chiamato quando ero infortunato e mi ha. Sento la sua fiducia e mi alleno bene». Leggi su Calcionews24.com

infoitsport : Torino, Bremer: 'Sento la fiducia di Nicola. Punto positivo contro la Fiorentina' - toropuntoit : #TorinoFiorentina, il commento di #Bremer - infoitsport : Torino-Fiorentina 1-1, Bremer: “Un pareggio non è quel che volevamo” - infoitsport : Torino-Fiorentina, le formazioni ufficiali: Bremer e Buongiorno titolari - ItalianSerieA : ? Lineup Torino (3-5-2): Sirigu; Lyanco, Bremer, Buongiorno; Singo, Lukic, Rincon, Linetty, Ansaldi; Zaza, Belotti.… -

Ultime Notizie dalla rete : Torino Bremer

esalta Nicola: il difensore brasiliano parla del nuovo tecnico delche ha regalato due punti in due gara ai granta' Un mese fa questa partita l'avremmo persa ' ha spiegato. ' 15 punti sono pochi ma c'è chi ... E non c'è tifoso delche non lo sappia , che non ricordi le retrocessioni del 2003 e del ...Bremer esalta Nicola: il difensore brasiliano parla del nuovo tecnico del Torino che ha regalato due punti in due gara ai granta ...Nell'anticipo del fantacalcio pareggiano Torino e Fiorentina, ma i viola hanno concluso la partita con due uomini in meno.