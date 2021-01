Tonfo Bari a Teramo | ko 2 - 1 La Ternana vince sempre | 3 - 1 alla Paganese

(Di sabato 30 gennaio 2021) ROMA - Ricco di gol e risultati a sorpresa il menù nel sabato della 21ª giornata di campionato. In campo tante squadre di tutti e tre i gironi di Serie C .

Corriere dello Sport

ROMA - Ricco di gol e risultati a sorpresa il menù nel sabato della 21ª giornata di campionato. In campo tante squadre di tutti e tre i gironi di Serie C .interno dei rosanero, che perdono al Barbera contro la Virtus Francavilla. Gli etnei vincono ... Alle 17:30 il resto del turno, che vede coinvolte le prime due Ternana e. Di seguito il ...La squadra di Auteri, a cui non basta un super Frattali con due rigori parati, si fa rimontare dalla doppietta di Bombagi. Nel gir. B rallentano Sudtirol e Modena, nel gir. A ok l'Alessandria ...Tonfo del Bari, che perde 2-1 a Teramo e dice definitivamente addio alla corsa per il primo posto, sempre più nelle mani della Ternana che, vittoriosa sulla Paganese, allunga a più 11 sui biancorossi.