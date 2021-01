Tommaso Zorzi | la sua tata scoppia in lacrime a Casa Chi | “Chiedo scusa a Cecilia | ma io sto male” VIDEO

trash_italiano : #GFVIP, Dayane Mello contro Tommaso Zorzi: 'mettono la musica che piace a lui solo perché ha i suoi problemi mental… - pomeriggio5 : La nostra @carmelitadurso difende il suo amato Tommaso Zorzi a #Pomeriggio5! Anche lei è team #tzvip ?? - trash_italiano : Il sottopancia “CECILIA CAPRIOTTI E LA GUERRA CON LA TATA DI TOMMASO ZORZI” ?? #noneladurso - omgiuliahsawe : RT @_zaynshugx: Tommaso Zorzi, 25 anni, l'unico concorrente che ha creato un programma in un programma stesso. SO PROUD? #TZVIP https://t.c… - SodaAnja : RT @oocgfvip5: Tommaso Zorzi: “c’è Giulia che mi guarda con sta faccia come se gli avessi investito Jack Russell” #GFVIP -

Ultime Notizie dalla rete : Tommaso Zorzi

... in attesa di far incontrare Andrea Zenga e suo padre Walter in diretta Tv, ha dato il via allo show con il 'tradimento' di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli ai danni di, unico ...Per quanto riguarda gli opinionisti invece, sembra che ci siano proposte d'oro pere Iva Zanicchi.L’amicizia tra Tommaso e Giulia è stata messa in crisi dopo la puntata di lunedì scorso a causa della decisione della Salemi di non ...Dopo la puntata del GF Vip, Andrea Zelletta crolla in lacrime e minaccia di lasciare il reality show. Ecco cosa è successo.