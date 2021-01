mkidj : RT @MediasetTgcom24: Tokyo, teme lo sfratto dalla casa comunale: nasconde il cadavere della madre per 10 anni #giappone - MediasetTgcom24 : Tokyo, teme lo sfratto dalla casa comunale: nasconde il cadavere della madre per 10 anni #giappone… -

Una donna giapponese ha tenuto nascosto il cadavere di sua madre in un congelatore di un appartamento di Tokyo per 10 anni nel timore di essere sfrattata se il Comune avesse scoperto il decesso. Yumi Yoshino, 48 anni, è stata arrestata con l'accusa di abbandono e occultamento di cadavere, dopo la ...