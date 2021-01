Toghe rosse e politica | il Parlamento indaghi sulle rivelazioni del “pentito” Palamara

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 30 gennaio 2021) De Il Sistema, il libro-intervista di Lucacurato da Alessandro Sallusti, il nostro giornale si è già diffusamente occupato. Si trattasse di un film, apparterebbe alla categoria legal thriller, interamente girati in tribunale e con protagonisti uomini di legge. Ma anche a quella horror, in cui il confine tra incubo e realtà si assottiglia fino a sparire. In questo caso, l’incubo è quello di poteri terzi per dettato costituzionale che scendono nell’arenacon addosso la casacca di una delle squadre in campo. Risultato: il principio della “legge è uguale per tutti” rischia di scolorire in vuoto slogan. A che serve inciderlo nei tribunali se poi non lo sono i magistrati? Berlusconi, la vittima più illustre Eccola qui la storia in controluce della Seconda Repubblica: governi legittimati dal voto popolare abbattuti come pupazzi al tiro a ...