Timothée Chalamet e Luca Guadagnino riuniti in nuovo film (Di sabato 30 gennaio 2021) Il gettonatissimo e talentuoso Timothée Chalamet si riunirà con il grande regista Luca Guadagnino, nella realizzazione del film Bones & All, tra horror e love story, ispirato all’omonimo romanzo dell’autrice Camille DeAngelis. La collaborazione tra i due prestigiosi nomi non è nuova: è stato proprio l’artista italiano, con lo straordinario Chiamami col tuo nome a contribuire alla fama internazionale del giovanissimo attore, nel 2017. Chalamet aveva infatti al suo attivo ruoli in Men, Women & Children e Interstellar, ma sarà proprio il film di Guadagnino a rivelarne il talento, poi subito confermato nei successivi Lady Bird e Un giorno di pioggia a New York. Attualmente l’attore ha notoriamente preso parte all’ultima opera di Wes Anderson The ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 30 gennaio 2021) Il gettonatissimo e talentuososi riunirà con il grande regista, nella realizzazione delBones & All, tra horror e love story, ispirato all’omonimo romanzo dell’autrice Camille DeAngelis. La collaborazione tra i due prestigiosi nomi non è nuova: è stato proprio l’artista italiano, con lo straordinario Chiamami col tuo nome a contribuire alla fama internazionale del giovanissimo attore, nel 2017.aveva infatti al suo attivo ruoli in Men, Women & Children e Interstellar, ma sarà proprio ildia rivelarne il talento, poi subito confermato nei successivi Lady Bird e Un giorno di pioggia a New York. Attualmente l’attore ha notoriamente preso parte all’ultima opera di Wes Anderson The ...

distintamente_ : @coipantaleopa Comunque io seguo Chalamet e la combriccola dall'inizio di tutto e alla moglie di Hammer è sempre st… - odiosutel4 : timothée chalamet mi ricorda troppo un tizio della mia città che è stra cesso - LauraDelliColli : RT @RBcasting: Luca Guadagnino dirigerà una storia d’amore horror, dal titolo “Bones & All”, con Timothée Chalamet e Taylor Russell in trat… - jinguangay : @curi_sOSity da quello che ho capito alla fine non partecipa, ma sarà una collaborazione tra Luca Guadagnino e Timo… - Graficnovel : RT @RBcasting: Le sceneggiature di “Don't Look Up” autografate dagli attori. Nel cast, tra gli altri, Jennifer Lawrence, Leonardo DiCaprio,… -

Ultime Notizie dalla rete : Timothée Chalamet Timohtée Chalamet e Luca Guadagnino insieme per un film horror

...di Chiamami col tuo nome in un film horror con accenni al cannibalismo? Quello che sembra un sogno un po' inquietante è in realtà ciò che stiamo per scoprire grazie alla reunion tra Timothée Chalamet ...

Armie Hammer: l'ex moglie reagisce all'annuncio della love story 'cannibale' di Guadagnino con Chalamet

Ora però, in seguito all'annuncio del nuovo film di Luca Guadagnino con Timothée Chalamet dopo Chiamami col tuo nome ( qui i dettagli ), presentato dai media americani come una love story 'cannibale' ...

...di Chiamami col tuo nome in un film horror con accenni al cannibalismo? Quello che sembra un sogno un po' inquietante è in realtà ciò che stiamo per scoprire grazie alla reunion tra...Ora però, in seguito all'annuncio del nuovo film di Luca Guadagnino condopo Chiamami col tuo nome ( qui i dettagli ), presentato dai media americani come una love story 'cannibale' ...