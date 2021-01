Tik Tok, la sorellina di Antonella rompe il silenzio e decide di raccontare tutta la verità (Di sabato 30 gennaio 2021) Antonella Sicomero, la bimba di 10 anni morta a Palermo dopo una presunta sfida estrema di soffocamento su TikTok, avrebbe provato quel gioco più di una volta, anche davanti alla sorellina di un anno più piccola. L'indiscrezione arriva dal quotidiano La Repubblica, secondo quanto emerso dalle indagini coordinate dalle due procure di Palermo, ordinaria e minorile, che cercano di fare luce sulla tragedia consumatasi lo scorso 19 gennaio. Sarebbe stata proprio la sorella minore della vittima a riferire agli inquirenti, seppur in maniera confusa, il particolare, supportata da uno psicologo: Antonella aveva provato a stringere attorno al collo una cintura proprio davanti a lei ma poi quel tentativo era svanito nel nulla. (Continua..) Sempre la bambina la sera del 19 gennaio aveva detto ai genitori ancora increduli per la morte ... Leggi su howtodofor (Di sabato 30 gennaio 2021)Sicomero, la bimba di 10 anni morta a Palermo dopo una presunta sfida estrema di soffocamento su TikTok, avrebbe provato quel gioco più di una volta, anche davanti alladi un anno più piccola. L'indiscrezione arriva dal quotidiano La Repubblica, secondo quanto emerso dalle indagini coordinate dalle due procure di Palermo, ordinaria e minorile, che cercano di fare luce sulla tragedia consumatasi lo scorso 19 gennaio. Sarebbe stata proprio la sorella minore della vittima a riferire agli inquirenti, seppur in maniera confusa, il particolare, supportata da uno psicologo:aveva provato a stringere attorno al collo una cintura proprio davanti a lei ma poi quel tentativo era svanito nel nulla. (Continua..) Sempre la bambina la sera del 19 gennaio aveva detto ai genitori ancora increduli per la morte ...

