Terremoto nella magistratura | Ha perso credibilità | si cambino le regole d' ingaggio

Leggi su ilgiornale

(Di sabato 30 gennaio 2021) Francesca Galici Il libro di Alessandro Sallusti ha avuto pesanti ripercussioni sullaitaliana, che ora pretende un cambio di passo Il sistema, il libro best-seller di Alessandro Sallusti, primo su Amazon fin dalla sua uscita, ha squarciato il velo dell'omertà sullaitaliana, che ora risente del contraccolpo subito. L'Anm è in subbuglio e l'intervista del gip di Palermo Giuliano Castiglia, componente del Comitato direttivo centrale dell'Anm, rilasciata all'Adnkronos è la cartina di tornasole della tensione che in questi giorni serpeggia nei corridoi delle magistrature italiane. "Abbiamo deciso di scrivere la lettera appello perché pensiamo che in un ruolo in cui si trovano i due colleghi non ci possono essere ombre. Ma non è un'accusa allene, è un problema di salvaguardia ...