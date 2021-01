Terremoto Belluno oggi 30 gennaio 2021 | magnitudo | epicentro

Leggi su tpi

(Di sabato 30 gennaio 2021) Una scossa di3.0 è stata registrata questa mattina, 30, aalle ore 10.56. La scossa è stata nettamente avvertita dalla popolazione e molte persone hanno commentato sui social scrivendo di aver sentito il sisma. L’è stato individuato a 4 chilometri dal capoluogo. Secondo l’INGV, ilha avuto unadi 3.0 con coordinate geografiche (lat, lon) 46.13, 12.18 ad una profondità di 1 chilometro. Al momento non si registrano danni a persone o cose. In aggiornamento Tutte le scosse di, sabato 30/ Cosa fare in caso di una scossa