Teramo-Bari probabili formazioni e dove vederla (Di sabato 30 gennaio 2021) Questo pomeriggio alle 15 allo stadio Gaetano Bonolis, il Teramo ospita il Bari nell'incontro valido per la 21^ giornata di Serie C girone C. Da un lato i padroni di casa cercheranno punti importanti per restare nel pieno dell'area play-off. Dall'altra gli ospiti, proveranno a ridurre il distacco dalla Ternana prima in classifica. Il momento del Teramo Il Teramo si presenta alla gara da sesto in classifica con 29 punti fin qui conquistati. Il tutto, è stato frutto di 7 vittorie, 8 pareggi e 4 sconfitte, con 21 gol fatti e 16 subiti. La vittoria però ora manca da nove gare e l'ultima risale allo scontro con il Foggia del 18 Novembre. Nelle ultime cinque gare sono arrivati 3 pareggi e 2 sconfitte. Lo scorso incontro è stato quello disputato contro il Palermo e pareggiato per 1-1 con Birligea che aveva portato ...

