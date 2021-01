Tennis, ATP Cup 2021: Italia, obiettivo buone sensazioni per Berrettini e Fognini, ma non solo (Di sabato 30 gennaio 2021) Nell’edizione 2021 dell’ATP Cup non c’è solo l’obiettivo del risultato in quanto tale, per l’Italia, impegnata nella competizione per il secondo anno consecutivo. Per Matteo Berrettini, Fabio Fognini, Simone Bolelli e Andrea Vavassori, infatti, non si tratta necessariamente della ricerca del successo a tutti i costi. Ancor più nella situazione attuale, infatti, l’ATP Cup (con sede unica a Melbourne) darà modo a tutti di saggiare la propria condizione, e soprattutto di rimettersi ancor più in forma e di riassaggiare, dopo due settimane di quarantena, il sapore dell’agonismo in un tempo particolare, che ha spostato tutta la stagione australiana in avanti di un mese. In particolare, i due che hanno più bisogno di riprendere sensazioni utili sono anche i migliori giocatori ... Leggi su oasport (Di sabato 30 gennaio 2021) Nell’edizionedell’ATP Cup non c’èl’del risultato in quanto tale, per l’, impegnata nella competizione per il secondo anno consecutivo. Per Matteo, Fabio, Simone Bolelli e Andrea Vavassori, infatti, non si tratta necessariamente della ricerca del successo a tutti i costi. Ancor più nella situazione attuale, infatti, l’ATP Cup (con sede unica a Melbourne) darà modo a tutti di saggiare la propria condizione, e soprattutto di rimettersi ancor più in forma e di riassaggiare, dopo due settimane di quarantena, il sapore dell’agonismo in un tempo particolare, che ha spostato tutta la stagione australiana in avanti di un mese. In particolare, i due che hanno più bisogno di riprendereutili sono anche i migliori giocatori ...

OA_Sport : ATP Melbourne 1: il tabellone vede Jannik Sinner usufruire di un bye al primo turno. Seppi e Caruso, derby subito - pagina260 : ?? I gruppi dell'#atpcup e gli #azzurri protagonisti #atpcup#tennis#atp#italia#azzurri#italiatennis#pagina260 - Dondolino72 : RT @SuperTennisTv: Christopher O'Connell tre anni fa in campo non voleva più entrarci nemmeno per insegnare. Puliva barche a Sydney insieme… - TENIPOcom : ATP CH100 Quimper - Hard (Semifinal) G. Barrere/A. Olivetti (FRA) def. S. Doumbia/F. Reboul (FRA) 6:4 6:2… - TENIPOcom : ATP CH80 Antalya - Clay (Second Round) Alessandro Giannessi (ITA) def. Roberto Cid Subervi (DOM) 6:3 6:2… -