Tennis, Ashleigh Barty: “Per gli Australian Open la situazione è abbastanza delicata. La mia priorità è la salute” (Di sabato 30 gennaio 2021) La numero 1 del mondo Ashleigh Barty ha parlato della situazione attuale in Australia dove si svolgerà il primo Slam dell’anno. Il Covid fa paura e la giocatrice ha dichiarato all’Australian Associated Press che la sua priorità sarà la salute: “La situazione è ancora abbastanza delicata e abbiamo un paio di opzioni. C’è un piano A, B, C e D, ma dobbiamo improvvisare un po’, perché non sappiamo cosa aspettarci. Ciò che io e il mio allenatore ci siamo detti è che la posizione resterà la stessa: la nostra priorità è la salute e il benessere, non solo di noi due che affrontiamo i viaggi, ma anche delle nostre famiglie a casa“. Per gli Australian Open torneranno all’interno ... Leggi su oasport (Di sabato 30 gennaio 2021) La numero 1 del mondoha parlato dellaattuale in Australia dove si svolgerà il primo Slam dell’anno. Il Covid fa paura e la giocatrice ha dichiarato all’Associated Press che la suasarà la: “Laè ancorae abbiamo un paio di opzioni. C’è un piano A, B, C e D, ma dobbiamo improvvisare un po’, perché non sappiamo cosa aspettarci. Ciò che io e il mio allenatore ci siamo detti è che la posizione resterà la stessa: la nostraè lae il benessere, non solo di noi due che affrontiamo i viaggi, ma anche delle nostre famiglie a casa“. Per glitorneranno all’interno ...

OA_Sport : Tennis: rilasciato il tabellone del WTA Melbourne 2 (Yarra Valley Classic), che segna il ritorno della numero 1 del… - zazoomblog : Tennis Ashleigh Barty: “Non vedo l’ora di tornare in campo ci stiamo allenando in una mini-bolla” - #Tennis… - OA_Sport : #Tennis, Ashleigh #Barty: “Non vedo l’ora di tornare in campo, ci stiamo allenando in una mini-bolla” - TennisWorldit : Ashleigh Barty: 'Abbiamo creato una mini bolla per poterci allenare in sicurezza' -