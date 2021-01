Taglio dell' addizionale Irpef | il centro - sinistra | ' Passa la nostra visione | vittoria per i redditi bassi'

aniello7779 : @ilbraccia @Gio_Daline @AIessandra__bb @luigidimaio @ilfoglio_it Ti ricordo che è stato fatto a malincuore il gover… - stefanocopetti : @Biancaneve_io @Axen0s Ricordo una puntata sul caffè del bar, OSCENA. Anche io, ogni volta che conoscevo l'argoment… - CarloF0554ti : Per 80.000 euri io non ci andrei mica a intervistare il principe ereditario saudita. Metti che lo stile dell'interv… - LAssertore : RT @Gitro77: A partire dagli anni 80 i diritti dei lavoratori, quindi il cuore della Costituzione, sono stati aggrediti da una serie di leg… - Ernesto65373005 : @ricc_antonio @BibMarino @albertoinfelise @ivanscalfarotto Sgravi fiscali per 80 € ai dipendenti, taglio dell'Imu p… -

Ultime Notizie dalla rete : Taglio dell

ForlìToday

La politica sembra essersi lavata le mani per questi territori e come se non bastasse veniamo penalizzati anche sotto l'aspetto'informazione come a dire...... di voi non vogliamo avere neanche ...Le altre due consegne sono in programma per la settimana'8 e per quella del 22 febbraio, ma con ungià annunciato di circa il 20% rispetto a quanto preventivato nel primo caso e ...I destinatari restano il personale sanitario e gli operatori e gli ospiti delle Cra. Donini: "Necessario ripartire a pieno regime" ...Dopo il punto con le altre Regioni, il commissario per l'Emergenza Domenico Arcuri e il ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia sul piano dei ...