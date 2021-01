Svolta M5S | con Conte ma cade veto su Renzi E la fronda riparte

Leggi su ilfogliettone

(Di sabato 30 gennaio 2021) Movimento 5 stelle nuovamente in preda alle tensioni interne dopo il fallimento dell'operazione "costruttori" per sostituire i senatori sottratti alla maggioranza dal leader di Italia viva Matteo. Nelle consultazioni al Quirinale il capo politico (ormai lungoreggente) Vito Crimi, accompagnato dai capigruppo parlamentari Ettore Licheri e Davide Crippa, porta la linea dei difensori della legislatura, che chiedono a gran voce di fare qualunque cosa, compreso accettare il rientro di Iv in maggioranza, per non rischiare le elezioni. Quasi inmporanea arrivano i no dell'ala critica. Sono diverse le voci che si ribellano alla pace con, la più sonora è quella di Alessandro Di Battista, impopolare fra i parlamentari in carica ma ancora molto seguito fra attivisti e simpatizzanti.Toccherà quindi a Roberto Fico, "esploratore" ...