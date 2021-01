(Di sabato 30 gennaio 2021) Ilsi avvicinaquarta tappa stagionale, e come al solito, non manca la lista dei piloti. In questo articolo, faremo il punto della situazione sulla “infermeria” della serie, dando un’occhiata a chi è fuori gara, e per quanto tempo. Vi ricordiamo che la prima gara diandrà in scena questa notte, visibile in diretta streaming. Ulteriori informazioni le trovate sulla nostra anteprima. Anteprima della stagione, chi sono i piloti? Il primo della lista deglidella 450 è Chase Sexton. Il neo acquisto Honda è caduto durante la finale di Houston 2, mentre era in testa. Atterrato pesantemente su una ...

MoliPietro : Supercross 2021: gli infortunati alla vigilia di Indianapolis - mxreport_it : Fatevi un giro tra i team 2021 del Mondiale @mxgp e i loro piloti. al LINK in ??BIO l'elenco provvisorio del team a… - mxreport_it : Fatevi un giro tra i team 2021 del Mondiale @mxgp e i loro piloti. al LINK in ??BIO l'elenco provvisorio del team a… - federicob95 : RT @P300it: Supercross | Houston #3 2021, Roczen (Honda): “Ho urlato dietro a Wilson, è stata una follia” ? di Federico Benedusi ?? https:/… - P300it : Supercross | Houston #3 2021, Roczen (Honda): “Ho urlato dietro a Wilson, è stata una follia” ? di Federico Benedu… -

Ultime Notizie dalla rete : Supercross 2021

... erogata da un impianto di scarico rivisto e tante altre novità: la Firebladepromette di fare ... Ken Roczen in vetta alAMA per un solo puntoVisualizza questo post su Instagram Un post condiviso daLIVE! (@supercrosslive) Tre gare, quelle di Houston, che hanno portato tre vincitori diversi in due modi diversi: fotofinish nella ...Dopo le tre gare di apertura della stagione a Houston, il Supercross USA rimane ad est passando nello stato dell’Indiana per un’altra serie di tre gare a partire da questo sabato notte. Sia la 450 che ...Abbiamo provato in anteprima Monster Energy Supercross - The Official Videogame 4. Milestone riuscirà a farci tornare in sella anche quest'anno? Scopriamolo insieme!