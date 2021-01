Su Youtube c’è «Royal Family», il documentario che la regina vuole cancellare (Di sabato 30 gennaio 2021) Imbarazzante. È l’aggettivo più spesso associato a un documentario che doveva raccontare la famiglia reale e che invece avrebbe potuto affossarla. La regina Elisabetta ha deciso che Royal Family non doveva essere mai più visto. Dal 1972 è rimasto nascosto negli archivi della BBC. È ancora di questa opinione visto che Buckingham Palace ha fatto in modo che il filmato fosse rimosso da Youtube dove era ricomparso il 15 gennaio. Migliaia di persone sono però riuscite a guardarlo. Leggi su vanityfair (Di sabato 30 gennaio 2021) Imbarazzante. È l’aggettivo più spesso associato a un documentario che doveva raccontare la famiglia reale e che invece avrebbe potuto affossarla. La regina Elisabetta ha deciso che Royal Family non doveva essere mai più visto. Dal 1972 è rimasto nascosto negli archivi della BBC. È ancora di questa opinione visto che Buckingham Palace ha fatto in modo che il filmato fosse rimosso da Youtube dove era ricomparso il 15 gennaio. Migliaia di persone sono però riuscite a guardarlo.

