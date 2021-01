Striscia la Notizia, lutto nel cast del tg satirico di Canale 5 FOTO (Di sabato 30 gennaio 2021) La trasmissione ‘Striscia la Notizia’ diffonde la triste Notizia che riguarda la scomparsa di uno dei suoi personaggi. ‘Striscia la Notizia‘ saluta per sempre Matteo Troiano, noto anche come il ‘Maestro Pavarotto’. Attraverso i suoi canali ufficiali social e sul web, la trasmissione satirica di Canale 5 ha voluto ricordare questo simpatico personaggio. La Notizia L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di sabato 30 gennaio 2021) La trasmissione ‘la’ diffonde la tristeche riguarda la scomparsa di uno dei suoi personaggi. ‘la‘ saluta per sempre Matteo Troiano, noto anche come il ‘Maestro Pavarotto’. Attraverso i suoi canali ufficiali social e sul web, la trasmissione satirica di5 ha voluto ricordare questo simpatico personaggio. LaL'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

raspa90 : RT @tvblogit: E’ morto Matteo Troiano, il ‘Maestro Pavarotto’ di Striscia la notizia - tvblogit : E’ morto Matteo Troiano, il ‘Maestro Pavarotto’ di Striscia la notizia - Sport_Fair : Triste lutto per #StrisciaLaNotizia L'annuncio di Ezio #Greggio - SarnoRaffaele : È morto Matteo Troiano, il «Pavarotto» di «Striscia la Notizia» - RobPargalia : @il_j4ck Per un giocatore ok.. La maggior parte di loro è cresciuta a pane e striscia la notizia. Qualche ritardo ci sta.. non è colpa loro -