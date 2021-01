Stragi di mafia | le indagini sui mandanti occulti vanno avanti | “Sinergia operativa tra i pm di Firenze e le altre procure interessate”

(Di sabato 30 gennaio 2021) A più di tre anni dalla riapertura del fascicolo suidegli attentati mafiosi del 1993, l’impegno dei magistrati diper arrivare alla verità non si è mai fermato. Lo conferma la relazione 2020 sull’attività degli Uffici requirenti del Distretto giudiziario del capoluogo toscano, in cui si legge che la procura è “tuttora impegnata nella complessa e delicata attività di indagine volta a chiarire i punti ancora oscuri delle cosiddette ‘di’, che, come noto, hanno interessato anche”. A tal fine, si legge, la Dda “interagisce con gli altri Uffici distrettuali interessati, con leale e fruttuosa“. Nel corso degli anni, infatti, sono tanti i tribunali che hanno aggiunto dei tasselli per ricostruire ...

Le parole della procuratrice generale di Caltanissetta in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario Sulla stagione delledi Capaci e via d'Amelio (in foto) " la ricerca della verità non è compiuta, ma noi non arretreremo di un passo nella ricerca della verità completa. Mi sento anzi di dire che oggi siamo più ......degli sforzi che ancora dovranno esser fatti nella direzione della ricerca di mandanti e moventi ulteriori anche e soprattutto esterni alla criminalità mafiosa in senso stretto delledel 92".