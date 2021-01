Storie di calciomercato | il lancio del contratto di Milito

(Di domenica 31 gennaio 2021) Uno dei casi che ha fatto giurisprudenza in tema di trattative last - minute datato 2007, con l'agente Federico Pastorello costretto a far letteralmente planare ildel suo assistito - un ...

PaUsai : @GaeWeAreAcMilan @gagravina Bestemmia? deferimento arrivato in ritardo, quindi nessuna sanzione. Suarez?si guarda,… - sportli26181512 : Quelle deliziose figurine dei nazionali senza filtro, un libro illustrato di Pierluigi Larotonda: Tante storie di c… - tuttoatalanta : Capitani in rotta e storie simili. Ma i destini di Gomez e Dzeko rischiano di essere diversi… -

Ultime Notizie dalla rete : Storie calciomercato

Gazzetta del Sud

In una stanza milanese delsi consumato uno degli sfoghi pi pesanti successivi alla chiusura del. Mino Raiola , il re burbero dei procuratori, accus ... l'hotel che ospitava gli ultimi giorni di trattative di non essere all'altezza della situazione. Non possibile che nel 2013 le ...Uno dei casi che ha fatto giurisprudenza in tema di trattative last - minute datato 2007, con l'agente Federico Pastorello costretto a far letteralmente planare il contratto del suo assistito - un ...In una stanza milanese del calciomercato si è consumato uno degli sfoghi più pesanti successivi alla chiusura del calciomercato. Mino Raiola , il re burbero ...Il calciomercato è fatto anche di storie d'amore con il lieto fine. II mese di gennaio del 2009 è ricordato con particolare ansia dai tifosi milanisti. Anche ...