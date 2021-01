Stop alle cartelle fiscali fino al 28 febbraio (Di sabato 30 gennaio 2021) Il decreto legge andrà in Gazzetta Ufficiale oggi, la struttura è snella, prevederà l'abrogazione del precedente provvedimento con il rinvio (dl 3/21) facendo salvi gli effetti del decreto che si va ... Leggi su italiaoggi (Di sabato 30 gennaio 2021) Il decreto legge andrà in Gazzetta Ufficiale oggi, la struttura è snella, prevederà l'abrogazione del precedente provvedimento con il rinvio (dl 3/21) facendo salvi gli effetti del decreto che si va ...

Arriva una nuova sospensione degli atti fiscali e delle cartelle al 28 febbraio 2021. Il consiglio dei ministri ha approvato ieri il decreto legge che rinnova il congelamento delle notifiche di oltre ...

Con Puglia ancora arancione, crack da oltre 750mln per cibo e vino da stop ristoranti

"Alle limitazioni alle attività di impresa devono corrispondere in tempi stretti i sostegni economici agli agriturismi e a tutte le imprese lungo la filiera agroalimentare " sollecita il presidente ...

Fisco: nuovo stop alle cartelle, rinviate per un altro mese - Ultima Ora Agenzia ANSA Salviamo i corsi d’acqua: ecco il “Sabato dell’Ambiente“

Dopo lo stop per la zona rossa, riparte questo fine settimana il “sabato dell’ambiente” del Consorzio 1 Toscana Nord: i volontari delle associazioni saranno oggi al lavoro sui corsi d’acqua, in sicure ...

Consegne azzerate nell’ultima settimana Ma l’Asur scongiura lo stop alle vaccinazioni

L’Area Vasta costretta a sospendere la somministrazione per due giorni, poi la Regione corre ai ripari e redistribuisce le dosi ...

