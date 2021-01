Stellini: “Sanchez? Siamo contentissimi di lui. Eriksen ha fatto bene nel nuovo ruolo” (Di domenica 31 gennaio 2021) Al posto dello squalificato Antonio Conte, c’è Cristian Stellini ai microfoni di DAZN dopo il poker dell’Inter contro il benevento. Ecco Stellini sulla questione Sanchez, il vice allenatore ha confermato le parole di Marotta del pre gara: “Non mi occupo di mercato e non posso parlarne in maniera specifica, quel che posso dire è che noi Siamo contentissimi di Sanchez, così come di tutti i nostri giocatori. Sono tutti molto coinvolti nel gioco per raggiungere i nostri obiettivi e questo ci soddisfa molto. Siamo felici di Alexis e di tutti gli altri. Eriksen? Si sta adattando bene nel nuovo ruolo, nel quale serve intelligenza tattica. Si sta applicando in settimana e ora sta avendo le sue ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 31 gennaio 2021) Al posto dello squalificato Antonio Conte, c’è Cristianai microfoni di DAZN dopo il poker dell’Inter contro ilvento. Eccosulla questione, il vice allenatore ha confermato le parole di Marotta del pre gara: “Non mi occupo di mercato e non posso parlarne in maniera specifica, quel che posso dire è che noidi, così come di tutti i nostri giocatori. Sono tutti molto coinvolti nel gioco per raggiungere i nostri obiettivi e questo ci soddisfa molto.felici di Alexis e di tutti gli altri.? Si sta adattandonel, nel quale serve intelligenza tattica. Si sta applicando in settimana e ora sta avendo le sue ...

RepFcInter : Inter, Stellini: ''Eriksen molto bene. Sanchez non è pedina di scambio'' - TheRealPalva : RT @marifcinter: Stellini: 'Siamo molto contenti di Sanchez, come siamo molto contenti di tutti. Sono tutti molto coinvolti. Mi è piaciuta… - zazoomblog : Inter Stellini: «Contenti di Sanchez. Eriksen? Sta avendo la sua chance» - #Inter #Stellini: #«Contenti #Sanchez. - DSetiawanovic : RT @marifcinter: Stellini: 'Siamo molto contenti di Sanchez, come siamo molto contenti di tutti. Sono tutti molto coinvolti. Mi è piaciuta… - DaniloBatresi : RT @marifcinter: Stellini: 'Siamo molto contenti di Sanchez, come siamo molto contenti di tutti. Sono tutti molto coinvolti. Mi è piaciuta… -