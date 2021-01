Stadi vuoti, bestemmie, Ibra, Lukaku... e l'arte di non capire (Di sabato 30 gennaio 2021) ...PASSA A G+ E LEGGI L'ARTICOLO Sei già abbonato? Accedi *puoi disdire quando vuoi Non perderti gli articoli Premium! Entra in G+ e potrai avere accesso illimitato agli approfondimenti de La Gazzetta ... Leggi su gazzetta (Di sabato 30 gennaio 2021) ...PASSA A G+ E LEGGI L'ARTICOLO Sei già abbonato? Accedi *puoi disdire quando vuoi Non perderti gli articoli Premium! Entra in G+ e potrai avere accesso illimitato agli approfondimenti de La Gazzetta ...

Tutti noi abbiamo imparato ad ascoltare. Suoni che rimbombano e che è difficile ignorare. Nel vuoto degli stadi il silenzio viene riempito da urla, indicazioni, rimproveri e discussioni e sia i pochi che possono sedersi in tribuna sia i molti che guardano la tv hanno assimilato l'arte di aguzzare l'udito. ...

Quanto è costata la pandemia a Juventus, Inter, Napoli e non solo

Nella scorsa stagione abbiamo avuto solo 3/4 mesi di stadi vuoti, di sconti commerciali, di sconti per le emittenti, mentre quella in corso sarà una stagione intera senza tifosi allo stadio. E per ...

Parlare di calcio con un allenatore come Franco Colomba, 65 anni il prossimo febbraio, è veramente piacevole. Se poi lo vogliamo riportare indietro nel tempo per fargli ricordare i ...

Serie B, Empoli-Frosinone: capolista per la fuga, ciociari per la svolta

Match dal profumo di serie A al Castellani questo pomeriggio, alle 14 scenderanno in campo Empoli e Frosinone che, negli ultimi anni, sono diventate realtà importantissime per il campionato cadetto. I ...

