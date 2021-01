Squalifica ora più probabile per Lukaku e Ibra dopo la lite: cosa rischiano per scontro e rissa sfiorata (Di sabato 30 gennaio 2021) Arrivano direttamente dalla Gazzetta dello Sport ulteriori indicazioni a proposito della rissa sfiorata tra Lukaku e Ibra, dopo la lite e lo scontro di martedì scorso nel derby di Coppa Italia. Alcune anticipazioni su quello che sarebbe avvenuto in questi giorni ve le abbiamo già fornite in settimana, ma a quanto pare la questione relativa allo scontro e alla rissa sfiorata tra i due attaccanti avrà ulteriori conseguenze. Almeno dal punto di vista investigativo, considerando il fatto che le decisioni del Giudice Sportivo confermano a conti fatti che Valeri non abbia colto i termini utilizzati dai due. cosa sappiamo sulla lite tra Lukaku e Ibra: rischio ... Leggi su bufale (Di sabato 30 gennaio 2021) Arrivano direttamente dalla Gazzetta dello Sport ulteriori indicazioni a proposito dellatralae lodi martedì scorso nel derby di Coppa Italia. Alcune anticipazioni su quello che sarebbe avvenuto in questi giorni ve le abbiamo già fornite in settimana, ma a quanto pare la questione relativa alloe allatra i due attaccanti avrà ulteriori conseguenze. Almeno dal punto di vista investigativo, considerando il fatto che le decisioni del Giudice Sportivo confermano a conti fatti che Valeri non abbia colto i termini utilizzati dai due.sappiamo sullatra: rischio ...

