Spezia, Volpi vuole cedere la società a investitori USA (Di sabato 30 gennaio 2021) Negli ultimi anni gli investimenti nel calcio europeo da parte di investitori americani sono aumentati. Ora, gli imprenditori dagli USA detengono quote importanti in un quinto dei 60 club che fanno parte delle principali divisioni calcistiche di Inghilterra, Italia e Francia. In Italia nello scorso anno ci sono stati due cambi di proprietà che hanno visto coinvolti imprenditori statunitensi: i Friedkin alla Roma e Krause al Parma. Imprenditori che si sono aggiunti a Saputo (Bologna), Commisso (Fiorentina) e il fondo Elliott alla guida del Milan. Anche Joe Tacopina è pronto a tornare nel mondo del calcio in Italia ed è vicino all'acquisizione del Catania. Intanto si apprende che anche lo Spezia potrebbe passare in mani americane. E' di questa sera la notizia rilanciata dal giornalista di Sky Gianluca Di Marzio che il patron Gabriele ... Leggi su itasportpress (Di sabato 30 gennaio 2021) Negli ultimi anni gli investimenti nel calcio europeo da parte diamericani sono aumentati. Ora, gli imprenditori dagli USA detengono quote importanti in un quinto dei 60 club che fanno parte delle principali divisioni calcistiche di Inghilterra, Italia e Francia. In Italia nello scorso anno ci sono stati due cambi di proprietà che hanno visto coinvolti imprenditori statunitensi: i Friedkin alla Roma e Krause al Parma. Imprenditori che si sono aggiunti a Saputo (Bologna), Commisso (Fiorentina) e il fondo Elliott alla guida del Milan. Anche Joe Tacopina è pronto a tornare nel mondo del calcio in Italia ed è vicino all'acquisizione del Catania. Intanto si apprende che anche lopotrebbe passare in mani americane. E' di questa sera la notizia rilanciata dal giornalista di Sky Gianluca Di Marzio che il patron Gabriele ...

ItaSportPress : Spezia, Volpi vuole cedere la società a investitori USA - - tuttoatalanta : Clamoroso Volpi, trattativa in corso per la cessione dello Spezia - Robertoro80 : RT @CorriereG: Ecco, se al signor Volpi - ceduto lo Spezia - mancasse il calcio, avrei una società da suggerirgli. Gestita di merda ma con… - DettoBene : Secondo le solite indiscrezioni Volpi nel 2016 ha venduto lo Spezia ai modenesi, nel 2017 agli arabi e nel 2018 ai… - ilnapolionline : Lo Spezia in mani straniere: il presidente Volpi tratta - -