Spezia Udinese, i convocati di Italiano: rientrano Pobega e Saponara

Vincenzo Italiano ha diramato la lista dei convocati in vista di Spezia-Udinese. Per i bianconeri rientrano Saponara e Pobega.

PORTIERI: 1.ZOET, 12.KRAPIKAS, 77.RAFAEL, 94.PROVEDEL
DIFENSORI: 3.RAMOS, 20.BASTONI, 22.CHABOT, 28.ERLIC, 34.ISMAJLI, 39.DELL'ORCO, 69.VIGNALI
CENTROCAMPISTI: 4.ACAMPORA, 8.RICCI, 10.AGOUME, 23.Saponara, 26.Pobega, 24.ESTEVEZ, 25.MAGGIORE, 88.LEO SENA
ATTACCANTI: 9.GALABINOV, 11.GYASI, 17.FARIAS, 31.VERDE, 80.AGUDELO

