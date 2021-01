Spezia, Italiano: “Saponara a disposizione. Udinese squadra organizzata” (Di sabato 30 gennaio 2021) “Saponara deve essere gestito in maniera diversa perché viene da un lungo periodo di inattività. Dopo la partita di Roma ha accusato un po’ di fatica, lo stiamo gestendo per non metterlo in condizioni di farsi male. Domani è a disposizione“. Queste le dichiarazioni di Vincenzo Italiano sulle condizioni di Saponara alla vigilia del match tra Spezia e Udinese. E sui prossimi avversari: “Affrontiamo una squadra che è molto organizzata. Se le permettiamo di mettere in mostra le qualità, ci può mettere in grossa difficoltà. Dobbiamo cercare, soprattutto in casa, di continuare ad essere aggressivi, di continuare a cercare di far ragionare poco l’avversario che, se ragiona, ha qualità per fare ciò che vuole. Dobbiamo continuare a far vedere il nostro ... Leggi su sportface (Di sabato 30 gennaio 2021) “deve essere gestito in maniera diversa perché viene da un lungo periodo di inattività. Dopo la partita di Roma ha accusato un po’ di fatica, lo stiamo gestendo per non metterlo in condizioni di farsi male. Domani è a“. Queste le dichiarazioni di Vincenzosulle condizioni dialla vigilia del match tra. E sui prossimi avversari: “Affrontiamo unache è molto. Se le permettiamo di mettere in mostra le qualità, ci può mettere in grossa difficoltà. Dobbiamo cercare, soprattutto in casa, di continuare ad essere aggressivi, di continuare a cercare di far ragionare poco l’avversario che, se ragiona, ha qualità per fare ciò che vuole. Dobbiamo continuare a far vedere il nostro ...

