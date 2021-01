Speed skating, Francesca Lollobrigida squalificata nella mass start a Heerenveen: sfuma il podio per l’azzurra (Di sabato 30 gennaio 2021) Una grande delusione. Francesca Lollobrigida è stata squalificata nella mass start di Heerenveen (Olanda), prova valida per la seconda e ultima tappa di Coppa del Mondo di Speed skating. l’azzurra, infatti, è stata punita per condotta scorretta nel corso delle fasi concitate della gara con partenza in linea, dopo che nello sprint finale era giunta terza, preceduta dalla neerlandese Irene Schouten, grande interprete di questa specialità (8’21?750), e dalla canadese Ivanie Blondin (8’21?750). Un vero peccato per Francesca che si è vista sfumare il primo podio stagionale in maniera davvero beffarda. Pertanto, in terza posizione si è classificata la russa Elizaveta ... Leggi su oasport (Di sabato 30 gennaio 2021) Una grande delusione.è statadi(Olanda), prova valida per la seconda e ultima tappa di Coppa del Mondo di, infatti, è stata punita per condotta scorretta nel corso delle fasi concitate della gara con partenza in linea, dopo che nello sprint finale era giunta terza, preceduta dalla neerlandese Irene Schouten, grande interprete di questa specialità (8’21?750), e dalla canadese Ivanie Blondin (8’21?750). Un vero peccato perche si è vistare il primostagionale in maniera davvero beffarda. Pertanto, in terza posizione si è classificata la russa Elizaveta ...

