Spagna come fosse estate, temperature sino a 30 gradi. Mai così caldo

Nuovo record di caldo in Spagna venerdì, con Alicante che si è spinta addirittura fino ad un picco davvero sensazionale di +29.8°C. Tale temperatura supera quella precedente del giorno prima che si era fermata a +29.2°C, anch'essa un record a pari merito con il picco misurato nel 1982. 

30 gradi fuori stagione. Mai si era raggiunta una temperatura così alta a gennaio in Spagna. In due giorni sono quindi caduti i record come birilli, a conferma della facilità con la quale si raggiungono picchi di caldo estremo in tutte le stagioni ed in modo sempre più frequente. 

La stessa Spagna solo venti giorni fa era colpita da un evento meteo diametralmente opposto, con tormente di neve eccezionale in varie regioni e poi il gelo. Nella capitale Madrid una nevicata del genere...

