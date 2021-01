Sotto la soglia critica Bollettino | 12mila contagi e 421 morti | le cifre fanno paura | ma qualcosa sta cambiando

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 30 gennaio 2021) La situazione epidemiologica dell'Italia continua a migliorare sensibilmente, confermando il trend di lieve discesa che ha caratterizzato l'intera settimana. Le misure di prevenzione del Covid stanno funzionando, ma allo stesso tempo hanno ormai esaurito il loro effetto, dato che non si riesce ad abbassare la curva in maniera più decisa di così, se non tramite un lockdown generale. Ildi sabato 30 gennaio rilasciato dal ministero della Salute dà conto di 12.715ati, 16.764 guariti e 421: quest'ultimi sono in leggero calo a ieri (477) e l'altro ieri (492). Scende anche il tasso di positività, rilevato al 4,3% (-0,8) su 298.010 tamponi analizzati. Per quanto riguarda invece la situazione del sistema sanitario nazionale, si conferma il trend positivo, che ha fatto sì che dall'ultimo monitoraggio ...