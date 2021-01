Sondaggi politici, risalita del M5S. In leggero rialzo anche il PD, ma il centrodestra unito è al 49% (Di sabato 30 gennaio 2021) La crisi di governo ha cambiato poco le intenzioni di voto degli italiani, come si evince dalla Supermedia elaborata da YouTrend per AGI. Al primo posto c’è sempre la Lega di Matteo Salvini, con il 23,6%, leggermente in crescita rispetto alla rilevazione di due settimane fa quando il Carroccio veniva dato al 23,5%. Con questo L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di sabato 30 gennaio 2021) La crisi di governo ha cambiato poco le intenzioni di voto degli italiani, come si evince dalla Supermedia elaborata da YouTrend per AGI. Al primo posto c’è sempre la Lega di Matteo Salvini, con il 23,6%, leggermente in crescita rispetto alla rilevazione di due settimane fa quando il Carroccio veniva dato al 23,5%. Con questo L'articolo NewNotizie.it.

fanpage : Il 40 % degli italiani vuole un terzo governo Conte - giuseppepaoli56 : RT @fanpage: Il 40 % degli italiani vuole un terzo governo Conte - nemo0703 : RT @2021Sospeso: Ma qualcuno ha mai ricevuto Telefonate, e mai stato intervistato per Strada per Sondaggi Politici? Io Mai! - giek2 : RT @mimiartino: Sondaggi: il 69 per cento degli italiani vorrebbe Renzi fuori dalla maggioranza in un governo Conte-ter - mimiartino : Sondaggi: il 69 per cento degli italiani vorrebbe Renzi fuori dalla maggioranza in un governo Conte-ter -