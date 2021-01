Softball: Serie A1 2021 a 12 squadre, finale a settembre. Pausa estiva per Europei e Olimpiadi (Di sabato 30 gennaio 2021) All’interno del comunicato con il quale la FIBS ha annunciato lo stravolgimento totale della formula della Serie A1 di baseball c’è anche la parte relativa al Softball e al massimo campionato di quest’anno. Quest’ultima è decisamente meno articolata: andiamo a vederla. Al via ci saranno 12 squadre, suddivise in due gironi da 6: si comincerà il 24 aprile e si terminerà il 20 giugno, su sfide di andata e ritorno. Gli impegni della Nazionale italiana, vale a dire Europei ed Olimpiadi, fermeranno tutto fino al 28 agosto, allorché ci saranno le semifinali incrociate al meglio delle 5 gare. Sulla stessa distanza si terranno le Italian Softball Series, dall’11 al 19 settembre. Per quanto riguarda invece il resto, terze e quarte dei due gironi termineranno la ... Leggi su oasport (Di sabato 30 gennaio 2021) All’interno del comunicato con il quale la FIBS ha annunciato lo stravolgimento totale della formula dellaA1 di baseball c’è anche la parte relativa ale al massimo campionato di quest’anno. Quest’ultima è decisamente meno articolata: andiamo a vederla. Al via ci saranno 12, suddivise in due gironi da 6: si comincerà il 24 aprile e si terminerà il 20 giugno, su sfide di andata e ritorno. Gli impegni della Nazionale italiana, vale a direed, fermeranno tutto fino al 28 agosto, allorché ci saranno le semifinali incrociate al meglio delle 5 gare. Sulla stessa distanza si terranno le Italians, dall’11 al 19. Per quanto riguarda invece il resto, terze e quarte dei due gironi termineranno la ...

