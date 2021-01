Sofia Goggia, perché noi italiani la amiamo ogni giorno di più (Di sabato 30 gennaio 2021) Il perché noi italiani ci stiamo innamorando di Sofia Goggia ogni giorno di più è presto detto. Con i tempi che corrono pochissime cose che non siano legate a questioni di salute sembrano capaci di darci quel thrilling che ci fa sudare, temere, respirare affannosamente. Non ci riescono più i film di genere, di cui ormai conosciamo tutte le traiettorie possibili dopo anni e anni di crime e horror alla buona. Non ci riescono più le classiche avventure, come i viaggi esotici, anche perché non si può andare da nessuna parte. Se vogliamo allargare il campo e guadarci dentro, non ci riescono più nemmeno le nostre insicurezze, quelle che prima ci tenevano svegli la notte. Ci riesce però Sofia Goggia, tra le poche ancora in grado di toglierci ... Leggi su gqitalia (Di sabato 30 gennaio 2021) Ilnoici stiamo innamorando didi più è presto detto. Con i tempi che corrono pochissime cose che non siano legate a questioni di salute sembrano capaci di darci quel thrilling che ci fa sudare, temere, respirare affannosamente. Non ci riescono più i film di genere, di cui ormai conosciamo tutte le traiettorie possibili dopo anni e anni di crime e horror alla buona. Non ci riescono più le classiche avventure, come i viaggi esotici, anchenon si può andare da nessuna parte. Se vogliamo allargare il campo e guadarci dentro, non ci riescono più nemmeno le nostre insicurezze, quelle che prima ci tenevano svegli la notte. Ci riesce però, tra le poche ancora in grado di toglierci ...

ItaliaTeam_it : ?? SIAMO TROPPO FORTI ?? Sofia Goggia si prende anche la seconda discesa di Crans Montana, Elena Curtoni è terza, La… - Eurosport_IT : Pronti a trattenere il fiato? ???????? Adrenalina allo stato puro nella 2a vittoria a Crans-Montana di Sofia #Goggia,… - Eurosport_IT : SOFIA SEI MAGICA ????? Dopo Val-d'Isère e Sankt Anton, arriva la terza vittoria consecutiva per Goggia a Crans-Monta… - zazoomblog : LIVE Sci alpino SuperG Garmisch in DIRETTA: Lara Gut-Behrami favorita Sofia Goggia ci prova - #alpino #SuperG… - GustavSteger : Il coraggio di non mollare | Sofia Goggia | TEDxCortina -

Ultime Notizie dalla rete : Sofia Goggia A Garmisch e Chamonix le ultime chiamate

Nel quartetto per Cortina 2021 ci sono già i nomi di Federica Brignone, Marta Bassino e Sofia Goggia, mentre la quarta sarà una verosimilmente una tra Elena Curtoni e Francesca Marsaglia. La prima ha ...

Mondiali di sci alpino a Cortina: bilancio in pareggio, l'Italia punta a quattro medaglie

La bergamasca Sofia Goggia, dominatrice incontrastata della discesa libera in Coppa del Mondo (4 successi nelle ultime 4 gare), a Cortina ha già vinto. 'È il mio posto del cuore per i ricordi, spero ...

Sofia Goggia, perché noi italiani la amiamo ogni giorno di più GQ Italia Sofia Goggia, perché noi italiani la amiamo ogni giorno di più

La sciatrice tricolore è ormai diventata una vera e propria icona della velocità al femminile. E noi non vediamo l'ora di ammirarla nel doppio SuperG del weekend ...

Sci alpino, la Valanga Rosa pronta a conquistare Garmisch. Vinatzer e compagni a caccia di un risultato a Chamonix

Il sabato della Coppa del Mondo di sci alpino si divide tra la Germania, con il superG di Garmisch in programma, e la Francia, con il primo dei due slalom di Chamonix. In casa Italia c'è sicuramente g ...

Nel quartetto per Cortina 2021 ci sono già i nomi di Federica Brignone, Marta Bassino e, mentre la quarta sarà una verosimilmente una tra Elena Curtoni e Francesca Marsaglia. La prima ha ...La bergamasca, dominatrice incontrastata della discesa libera in Coppa del Mondo (4 successi nelle ultime 4 gare), a Cortina ha già vinto. 'È il mio posto del cuore per i ricordi, spero ...La sciatrice tricolore è ormai diventata una vera e propria icona della velocità al femminile. E noi non vediamo l'ora di ammirarla nel doppio SuperG del weekend ...Il sabato della Coppa del Mondo di sci alpino si divide tra la Germania, con il superG di Garmisch in programma, e la Francia, con il primo dei due slalom di Chamonix. In casa Italia c'è sicuramente g ...