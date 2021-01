Snowboard | Edwin Coratti terzo nel PSL di Mosca | March leader della generale! Festeggia anche Ulbing

Leggi su oasport

(Di sabato 30 gennaio 2021) Il russo Dmitriy Karlagachev vince il PSL maschile di, odierna tappa di Coppa del Mondo 2020-2021 dialpino. Alle spalle del padrone di casa sono giunti lo sloveno Zan Kosir e l’azzurro, ottimo. Tra le donne, invece, si è imposta l’austriaca Danielala quale ha sconfitto, in finale, la favoritissima russa Sofia Nadyrishina.posto per la tedesca Ramona Theresia Hofmeister. La migliore tra le italiane è stata Nadya Ochner, la quale si è fermata ai quarti di finale. Le notizie positive per il Bel Paese, però, non sono finite qua, dato che Aaronè il nuovoclassifica generale di Coppa del Mondo. La fase a eliminazione direttagara ...