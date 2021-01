Snam e CDP danno vita a Renovit, nuova piattaforma per l’efficienza energetica (Di sabato 30 gennaio 2021) CDP Equity entra al 30% in Snam4Efficiency, che assume il nome di Renovit. L’obiettivo è far crescere il settore e contribuire allo sviluppo sostenibile e alla transizione energetica del Paese Snam e Gruppo CDP danno il via allo sviluppo di Renovit, la nuova piattaforma italiana per promuovere l’efficienza energetica di condomini, aziende e pubblica amministrazione e favorire lo sviluppo sostenibile e la transizione energetica del Paese. Renovit si posiziona come abilitatore dell’ulteriore crescita del settore, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi nazionali di efficienza energetica al 2030 e alla decarbonizzazione del sistema economico. È stata perfezionata ... Leggi su tpi (Di sabato 30 gennaio 2021) CDP Equity entra al 30% in4Efficiency, che assume il nome di. L’obiettivo è far crescere il settore e contribuire allo sviluppo sostenibile e alla transizionedel Paesee Gruppo CDPil via allo sviluppo di, laitaliana per promuoveredi condomini, aziende e pubblica amministrazione e favorire lo sviluppo sostenibile e la transizionedel Paese.si posiziona come abilitatore dell’ulteriore crescita del settore, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi nazionali di efficienzaal 2030 e alla decarbonizzazione del sistema economico. È stata perfezionata ...

