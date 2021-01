Slittino | Eggert Benecken dominanti nel doppio Rieder Kainzwaldner e Nagler Malleier ai piedi del podio mondiale

Leggi su oasport

(Di sabato 30 gennaio 2021) Una gara molto difficile, con le condizioni della pista che sono cambiate dalla prima alla seconda manche. Ad imporsi però sono i grandi favoriti della vigilia: questa volta non si fanno sorprendere, come accaduto ieri nella sprint, Tonie Saschae trionfano ai Mondiali diin quel di Koenigssee nel. Sul catino teutonico i padroni di casa hanno dominato in lungo e in largo timbrando il miglior crono in entrambe le run e portandosi a casa la medaglia d’oro in 1’39”931. Quarto oro iridato a livello individuale nel palmares, il terzo consecutivo. Alle loro spalle ci sono i compagni-rivali, che ieri erano riusciti nell’impresa di trionfare nella sprint: argento per Wendl/Arlt a 155 millesimi di ritardo. Sempre costanti in stagione i lettoni Sics/Sics che agguantano un più che meritato bronzo ...