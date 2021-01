Sicilia, Musumeci: diventiamo arancioni e puntiamo a zona gialla (Di sabato 30 gennaio 2021) L'articolo proviene da ILFOGLIETTONE.IT. Leggi su ilfogliettone (Di sabato 30 gennaio 2021) L'articolo proviene da ILFOGLIETTONE.IT.

Regione_Sicilia : Il presidente @Musumeci_Staff parla del passaggio della #Sicilia in zona arancione - - AnnalisaChirico : Nonostante la Sicilia sia attualmente zona rossa, non si fermano gli sbarchi dei migranti. Il presidente della regi… - Regione_Sicilia : Numismatica, @Musumeci_Staff: 'Bene @IPZS per moneta sulla #Sicilia' - - GiuseppeLupoPD : Musumeci non dice una parola sul bilancio della Regione del 2021, ancora non pervenuto, dopo i pasticci che lo hann… - Anto8603671591 : RT @TgrSicilia: La Sicilia da lunedì in zona arancione. Musumeci: rispettare le regole. Il servizio di Antonello Carbone -