Serie B, i risultati della ventesima giornata: colpo Cosenza a Chiavari, vincono Ascoli ed Empoli. Pari Lecce (Di sabato 30 gennaio 2021) Calendario, risultati Serie B e classifica. Parte la caccia alla promozione. ROMA – Serie B, calendario, risultati e classifica. Parte la caccia alla promozione. Monza favorito, Spal, Lecce e Frosinone a caccia di un posto nel massimo campionato. fonte foto https://www.facebook.com/legaSeriebSerie B, i risultati della ventesima giornata La ventesima giornata di Serie B è aperta dal pareggio a reti bianche tra Vicenza e Venezia. Nelle partite delle 14 del sabato vittorie importanti in chiave salvezza per Cosenza e Ascoli contro Entella e Brescia. 3-1 dell’Empoli al Frosinone. ... Leggi su newsmondo (Di sabato 30 gennaio 2021) Calendario,B e classifica. Parte la caccia alla promozione. ROMA –B, calendario,e classifica. Parte la caccia alla promozione. Monza favorito, Spal,e Frosinone a caccia di un posto nel massimo campionato. fonte foto https://www.facebook.com/legaB, iLadiB è aperta dal pareggio a reti bianche tra Vicenza e Venezia. Nelle partite delle 14 del sabato vittorie importanti in chiave salvezza percontro Entella e Brescia. 3-1 dell’al Frosinone. ...

