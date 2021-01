Serie B: Empoli sempre più primo. Il Cosenza rimonta l’Entella nella sfida salvezza (Di sabato 30 gennaio 2021) Sono terminate le partite del sabato di Serie B valide per il 20° turno. L’Empoli continua a viaggiare a ritmi altissimi: dopo l’iniziale vantaggio di Kastanos per i ciociari, ci pensano Mancuso, Zurkowski e Bajrami a firmare il 3-1 finale. rimonta anche per il Cosenza nella sfida salvezza contro la Virtus Entella. Non basta il gol di Costa ai padroni di casa, che si fanno rimontare dai calabri con le reti di Gliozzi e Tremolada. Fondamentale in zona salvezza anche la rimonta dell’Ascoli contro il Brescia: Eramo e Brosco al 93? vanificano il vantaggio di Jagiello. Pareggio invece tra Pordenone e Lecce. ASCOLI-BRESCIA 2-1 (Jagiello 18?, Eramo 63?, Brosco 93?) Empoli-FROSINONE 3-1 (Kastanos 31?, Mancuso ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 30 gennaio 2021) Sono terminate le partite del sabato diB valide per il 20° turno. L’continua a viaggiare a ritmi altissimi: dopo l’iniziale vantaggio di Kastanos per i ciociari, ci pensano Mancuso, Zurkowski e Bajrami a firmare il 3-1 finale.anche per ilcontro la Virtus Entella. Non basta il gol di Costa ai padroni di casa, che si fannore dai calabri con le reti di Gliozzi e Tremolada. Fondamentale in zonaanche ladell’Ascoli contro il Brescia: Eramo e Brosco al 93? vanificano il vantaggio di Jagiello. Pareggio invece tra Pordenone e Lecce. ASCOLI-BRESCIA 2-1 (Jagiello 18?, Eramo 63?, Brosco 93?)-FROSINONE 3-1 (Kastanos 31?, Mancuso ...

