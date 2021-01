Serie B | Empoli come un treno | battuto il Frosinone

(Di sabato 30 gennaio 2021) Girone di ritorno diB che si è aperto con la netta affermazione della capolistache in casa ha superato il. Toscani sempre più in fuga anche se le inseguitrici Monza e Salernitana giocheranno rispettivamente domani e lunedì contro Spal e Reggina. Questi i risultati e la cronaca: Ascoli-Brescia 2-1Il “nuovo” Ascoli (in campo ben 6 new entry) risorge al Del Duca contro il Brescia (2-1) grazie ai gol dei “superstiti” Eramo e Brosco. Il Brescia dell’ex Dionigi recrimina per il vantaggio e le occasioni sprecate. Il Picchio lascia l’ultimo posto in classifica al Pescara con una partita però in meno. Gli ospiti passano in vantaggio al 18? con una punizione di Jagiello su cui Leali si fa sorprendere proprio sul suo palo. I padroni di casa iniziano a sbandare pericolosamente soprattutto sul versante destro del campo e il ...

L'allunga, in vetta allaB, aspettando che domani scendano in campo le 5 principali inseguitrici. Batte il Frosinone in rimonta. Pari tra Pordenone e Lecce, colpo del Cosenza a Chiavari, ...Dopo l'anticipo del venerdì sera tra Vicenza e Venezia , laB è scesa in campo con 5 gare. La cronaca delle partite: PISA - REGGIANA 1 - 0 " Vittoria fondamentale per i nerazzurri di D'Angelo, che superano di misura la Reggiana grazie ad un gol da palla ...PISA – Non basta un buon primo tempo alla Reggiana per avere la meglio sul Pisa. Finisce 1-0 all’Arena Garibaldi per i toscani, che vanno regolarmente a punti in casa dal 12 dicembre (ultimo stop inte ...Girone di ritorno di Serie B che si è aperto con la netta affermazione della capolista Empoli che in casa ha superato il Frosinone. Toscani sempre più in fuga anche se le inseguitrici Monza e Salernit ...